Ausstellung in Flingern : Rockstar-Fotos im Weltkunstzimmer

Im Juli 1991 hat Richard Bellia auch Kraftwerk fotografiert. Foto: Richard Bellia

Düsseldorf Der französische Fotograf Richard Bellia zeigt seine Bilder und gibt einen Workshop. Zum Rahmenprogramm gehören auch Konzerte und eine Vortrag des Fotografen.

(lod) Bei Konzerten von Stars wie David Bowie und Bands wie Kraftwerk, Depeche Mode, The Cure, The Ramones und Nirvana stand der französische Fotograf Richard Bellia meist ganz vorn. Seine Aufnahmen sind ab Donnerstag im Weltkunstzimmer zu sehen. „Rocking Photography“ ist der Titel der Ausstellung, die Bellias Bilder erstmals in Deutschland präsentiert. Bislang waren die Fotos in Privatsammlungen und Galerien zu sehen sowie in Bildbänden.

„Bei einem Konzert oder einem Festival achtet man mit der Kamera in der Hand viel mehr auf das, was auf der Bühne passiert“, sagt Bellia, der 36 Jahre mit der Analog-Kamera Hasselblad arbeitet. Für seine Deutschland-Premiere kommt Richard Bellia persönlich nach Düsseldorf. Bei der Vernissage am Donnerstag ab 18 Uhr ist er anwesend.

Außerdem gibt er am Samstag, 19. März, von 11 bis 18 Uhr, einen Workshop für Studierende der Hochschule Düsseldorf. Zum Rahmenprogramm der Ausstellung gehört zudem ein Konzert im Musikzimmer. Am Samstag um 18 Uhr spielt die französische Sängerin Francoiz Breut, als Support tritt Sängerin Florence Besch auf.