Besondere Märkte in Düsseldorf : Ostermarkt in Eller lockt mit Handwerkskunst

Düsseldorf Am Sonntag findet in Eller der beliebte Ostermarkt statt. Händler bieten dann Kunsthandwerk, Lifestyle-Artikel, Gastronomie und Aktionen.

Mit dem 11. Ostermarkt auf dem Gertrudisplatz eröffnet die Werbegemeinschaft Eller am Sonntag die Marktsaison und begrüßt den Frühling . Diesmal wurde die Veranstaltung ziemlich kurzfristig organisiert, denn die Werbegemeinschaft wollte die aktuellen Corona-Beschlüsse abwarten, um sichergehen zu können, dass der Markt auch wirklich in alter Form stattfinden kann. „Denn Einschränkungen wie eine Umzäunung oder Einlasskontrollen passen nicht zu der Atmosphäre dieser Veranstaltung, und den dafür benötigten Mehraufwand hätten wir auch nicht stemmen können“, sagt Bodo Sosnowski, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft.

Auch die Werbegemeinschaft selbst präsentiert sich und ihre Arbeit an einem Stand und wird Artikel wie Tassen und Postkarten mit Bezug zu Eller mitbringen. Am Stand der Werbegemeinschaft können die Kinder auch selbst kreativ werden. Das Atelier DüsselLiebe lädt dazu ein Keramiken wie Müslischalen oder Becher zu bemalen. Der Kostenbeitrag startet bei vier Euro. Für musikalische Unterhaltung wird die Sängerin Marie Rauschen sorgen.

Die Veranstaltung ist nicht nur bei den Elleranern beliebt, sondern lockt inzwischen auch Besucher aus dem gesamten Umland an. „Trotzdem ist es nie überlaufen“, sagt Sosnowski. Der Markt soll den Auftakt für viele weitere Aktivitäten der Werbegemeinschaft in diesem Jahr bilden. So ist am 10. September das Gumbertstraßenfest, am 9. Oktober ein Künstlermarkt, und am 26. November ein Weihnachtsmarkt geplant. Weitere Infos stehen online unter www.individueller.de.