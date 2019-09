Freizeit : Kultur für Kurzentschlossene

Mit dem Meisterwerk „La Traviata“ eröffnet die Oper am Rhein am Samstag die Saison 2019/2020. Foto: Birgit Hupfeld

Düsseldorf Geburtstagssoiree in der Tonhalle, Performance im Haus der Stiftungen, Liedermacher im Zakk – Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche.

Von Dagmar Haas-Pilwat und Holger Lodahl

Tonhalle Adam Fischer, Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker, feiert im September seinen 70. Geburtstag. Ihm zu Ehren veranstaltet die Tonhalle am Donnerstag, 19.30 Uhr, eine Geburtstagssoiree. Auf dem Programm steht, womit Adam Fischer berühmt wurde: Wolfgang Amadeus Mozart und Josef Haydn. Zudem wird der Dirigent über die Arbeit an seiner Biografie „Die ganze Welt ist ein Orchester – Der Dirigent Adam Fischer“ sprechen, die erst vor kurzem erschienen ist. Der Autor, Andreas Oplatka, wird am Donnerstag ebenfalls anwesend sein.

Zakk Der Liedermacher Götz Widmann geht auf eine Zeitreise unter dem Motto „25 Jahre unanständige Lieder“. Am Donnerstag, 20 Uhr, gastiert der Songschreiber im Zakk. Ehrlichkeit war ihm immer wichtiger als ein gepflegter Umgangston, seine Wortwahl ist ein Albtraum für jeden Deutschlehrer. Trotzdem haben Widmanns Songs ihre eigene sprachliche Eleganz. Und bei aller Bosheit durchzieht sein mittlerweile 18 Alben umfassendes Gesamtwerk vor allem eine radikale Menschenliebe.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Konzerthaus Tonhalle Ehrenhof 1, Telefon 0211 91387538, Info unter www.tonhalle.de Zakk Fichtenstraße 40, Info unter www.zakk.de Haus der Stiftungen Johannes-Rau-Saal, Roßstraße 133 Kom(m)ödchen Kay-und-Lore-Lorentz-Platz, Düsseldorfer-Altstadt, Telefon 0211 329443 Deutsche Oper am Rhein Heinrich-Heine-Allee 16a, Info unter

www.operamrhein.de Biergarten Vier Linden im Südpark über Siegburger Straße 25 am Akki-Haus vorbei oder über „Auf’m Hennekamp“

Haus der Stiftungen Im Mai 2019 wurde der Düsseldorfer Künstler Raimund Hoghe siebzig Jahre alt. Zu diesem Anlass widmet die Kunststiftung NRW ihm das Jubiläumsprojekt „Avec les temps“. Es setzt die Reihe seiner auf einen bestimmten Raum bezogenen Projekte fort: Szenen aus verschiedenen Stücken tauchen in Fragmenten auf und werden neu zusammengesetzt – immer in Bezug zu dem Raum, in dem die Vorstellung stattfindet. Die Kunststiftung NRW ist jetzt der erste Ort in Düsseldorf, für den Raimund Hoghe eine in dieser Form nur einmal gezeigte Aufführung entwickelt. Die Aufführung ist am Freitag, 19 Uhr, im Haus der Stiftungen.

Kom(m)ödchen Unsere Zeit ist unübersichtlich, ökonomisiert, aufgeheizt, kurz gesagt: Alle sind bekloppt. In den Innenstädten Leere, auf den Autobahnen Chaos, in den sozialen Netzen Wut und in der Gesellschaft immer mehr Gegeneinander. Was also tun? Schimpfen? Schaukeln gehen? Der Kabarettist René Steinberg meint: Auf jeden Fall mehr Humor wagen gemäß seinem Motto: „Gemeinsam, statt gemein sein“. Steinberg setzt auf guten, handgemachten, feinen bis krachenden Humor, um sich gegen die Beklopptheiten der Zeit zu wappnen. Er ist sicher: Humor ist ein Wutdrucksenker. Am Freitag, tritt Steinberg um 20 Uhr im Kom(m)ödchen auf.