Masterplan in Düsseldorf : 370 Millionen für Brücken und Tunnel

Düsseldorf Die Sanierung der sogenannten Ingenieurbauwerke gehört zu den größten anstehenden Investitionsprogrammen, weshalb nun ein Masterplan beschlossen wurde. Vor allem bei der Bundesstraße 7 ist der Instandhaltungsstau enorm.

Warum wurde der Masterplan erstellt? Der Großteil der Düsseldorfer Brückenbauwerke wurde in der Nachkriegszeit errichtet, sodass das Durchschnittsalter rund 54 Jahre beträgt. Die Baukonstruktionen haben in der Theorie je nach Baustoff unterschiedliche Nutzungsdauern: 30 Jahre für Holzkonstruktionen, 70 Jahre für Stahl- und Spannbetonkonstruktionen und 100 Jahren für Stahlkonstruktionen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben 69 Bauwerke ihre Nutzungsdauer überschritten, in den nächsten zehn Jahren werden 44 hinzukommen. Der aktuelle Zustand weist für rund 58 Prozent der Brückenbauwerke beziehungsweise rund 88 Prozent der Bauwerksflächen einen kurzfristigen oder umgehenden Instandsetzungsbedarf aus. Ein Grund dafür ist das erhöhte Verkehrsaufkommen. Beispiel: Über die Theodor-Heuss-Brücke fuhren 1962 (fünf Jahre nach Eröffnung) etwa 18.000 Fahrzeuge am Tag. Planungsgrundlage und das Endziel für 1980 waren 41.000 Fahrzeuge. Tatsächlich aber benutzten 2016 rund 72.500 Fahrzeuge die Brücke am Tag.