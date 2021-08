Festival in Düsseldorf : Verein Kabawil veranstaltet an zwei Wochenenden ein Kulturfestival

Düsseldorf Im Hinterhof der Flürstraße 11a gibt es ein abwechslüngsreiches Programm. Es sind zahlreiche Teilnehmende von Kabawil-Workshops ünd -Trainings beteiligt. Alle gemeinsam gedenken einem Kollegen, der im Frühjahr gestorben war.

Seit 2017 veranstaltet der Verein Kabawil einmal im Jahr das Festival Wawa in seinen Flingeraner Räumlichkeiten. Das Motto „Gehen und Bleiben“ erinnert an Othello Johns. Der Mitinitiator des Projekts ist im Frühjahr gestorben.

Der Eröffnungsabend ist am Freitag. Ab 19 Uhr werden in Vorder- und Hinterhaus der Flurstraße 11a zahlreiche Türen zu ungewöhnlichen Räumlichkeiten geöffnet. Sie sind sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich und werden nun von Künstlern bespielt. Es gibt eine Oper auf dem Balkon , Afro-Contemporary-Dance aus Mosambik, Sound-Installationen im Keller und klassische Gitarre im Aufzug.

Der Samstag trägt die Überschrift „20 Liebesbriefe an Othello Johns“. Sämtliche Performances mit Tanz, Theater und Musik sind ab 14 Uhr dem US-Amerikaner gewidmet. An der „Wall of Love“ können Nachrichten für ihn hinterlassen werden. Das Tanzstudio wird in Othello-Johns-Tanzstudio umbenannt. Und im Innenhof lädt die Othello-Johns-Bank ein, sich an ihn zu erinnern.