Sommertipps : Schoko-Klassiker und exotisches Eis

Brigitte Benini von der Gelateria Confetti`s spachtelt eine Portion Schokoladen-Eis in ein Hörnchen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Sommerzeit ist Eiszeit. Die Klassiker Schoko, Erdbeer und Vanille sind Pflicht. Aber es gibt auch exotische Sorten. Hier ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl, Birgit Wanninger und Julia Brabeck

I am Love in Düsseltal In der relativ neuen Eisdiele stehen zwei Schokoladeneis-Sorten zur Auswahl. Das Schokoladensorbet kommt ohne Milch aus, ist somit vegan und laktosefrei und wird mit einer kräftigen dunklen Schokolade hergestellt. Das Eis zergeht wunderbar zartschmelzend auf der Zunge. Köstlich ist auch die Sorte Schokosplit, die mit großen Stücken Schokolade glänzt. Eine Kugel kostet 1,20 Euro und kann noch mit verschieden Toppings ergänzt werden. Wer Sahne liebt, hat die Wahl zwischen der Sahne aus Kuhmilch oder aus Kokosmilch. „I am Love“ punktet zudem mit vielen ungewöhnlichen Eiskreationen, die häufig wechseln. Matcha-Tee-Eis mit weißer Schokolade, Dattel- und Cheesecake-Eis gehören zum Beispiel zum Programm.

Belluno in Friedrichstadt Wenn Michele Colasuonno und Franco Collura ein Milchspeiseeis ansetzen, greifen sie auf ein altes Verfahren zurück. „Die Zusammensetzung der Milchbasis für unser Eis ist noch wie 1973“, sagen die Belluno-Inhaber, die das Geschäft vor etwa vier Jahren übernommen haben. So schmeckt das Vollmilch-Eis ganz intensiv nach Kakao und Milch, die Konsistenz ist fest. Wer es fruchtig macht, bekommt den Tipp, es mit Maracuja zu versuchen. „Sehr sauer, nicht jedermanns Sache“, sagen die Eismacher. Aber es ist wunderbar erfrischend. Alle Fruchtsorten seien Sorbets, also auf Wasserbasis statt mit Milch, sagt Franco. „Auf diese Weise kommt die Frucht viel mehr zur Geltung.“ Eine Überraschung ist die Sorte Cheesecake. Mit festen Teigstückchen schmeckt diese Sorte fast wie echter Kuchen – lecker.

Info Die Öffnungszeiten und Adressen der Eisdielen I am Love Achenbachstraße 132, www.i-am-love.de, täglich von 11 bis 22 Uhr Belluno Helmholtzstraße 47, Telefon 0211 59874342, täglich von 12 bis 20 Uhr Eiszeit Benderstraße 101, Telefon 0211 91197944, täglich von 11 bis 19 Uhr La Vecchia Gelateria Confetti`s Düsseldorfer Straße 2, Telefon 0211 527666, montags 12 bis 20 Uhr, dienstags bis donnerstags und sonntags 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags 12 bis 22 Uhr Eiscafe Pia Kasernenstraße 3, Telefon 0211 326233, täglich 10 bis 22 Uhr, sonntags 13 bis 22 Uhr

Gelateria Confetti`s in Oberkassel Jeden Morgen um 7 Uhr steht Caterina Benini an der Eismaschine. Bei ihr gibt es ein gutes Dutzend wunderbar sahniger, cremiger Eissorten. Das Schokoladen-Eis schmilzt auf der Zunge, schmeckt wunderbar schokoladig, ist aber nicht zu süß. Wer es süßer mag, eine neue Kreation von Caterina Benini ist das Cremino mit Nougat. Ob Becher oder Hörnchen, hier wird gespachtelt. Zwei Sorten kosten 2,50, drei Sorten drei Euro. Und es sollten mindestens drei sein, denn das Zabaione Paolone ist eine Wucht. Zu unseren Favoriten zählt auch Dolce Amaro und Himbeer-Sorbet.

Eiscafe Pia in der City Ob bei kühlem Wetter oder Sonnenschein, meist stehen die Kunden Schlange bei Pia. Im Becher wird gespachtelt, wer das Hörnchen bevorzugt, bekommt extra dicke Kugeln zu ein Euro pro Stück. Das Schokoladen-Eis gibt es in drei Sorten: einfach und schön cremig, mit dunkler Schokolade oder mit Rum und Nüssen. Seit Jahren eine Spezialität ist das Torroncino mit Nüssen und Orangeat. Einfach wunderbar. Und das Amarena-Eis ist einfach unschlagbar. Kurz vor Feierabend gibt es oft noch einen Zuschlag. Dann können die großen Portionen fast doppelt so groß sein.