Kulturstätten in Düsseldorf : Puppenspiel, Jazz und Trödelmarkt

Düsseldorf Das Bürgerhaus Reisholz ist ein wichtiger Ort für Besucher jeden Alters und jeder Herkunft – als Treffpunkt und gute Stube des Stadtteils.

Das Bürgerhaus in Reisholz, das 1982 an den Start ging, ist neben der Freizeitstätte Garath das zweite Bürgerhaus im Düsseldorfer Süden. Und es bietet ein eigenes Programm. Veranstaltungen gibt es in den Bereichen Kultur, Freizeit, Begegnung, Bildung und Soziales. „Wir fühlen uns dabei vorrangig der kulturpädagogischen Arbeit im und für den Stadtteil verpflichtet“, gibt Bürgerhaus-Leiterin Petra Lenhard als Leitlinie vor. Das schließt auch Reisholz und Hassels ein. Neben hauseigenen Angeboten für alle Altersgruppen gibt es aber auch zahlreiche Kooperationen mit Vereinen, darunter die Reisholzer Quatschköpp, die an der Kappeler Straße 231 das Haus nutzen und sich darüber freuen, weil es nicht viele Räume im Stadtteil gibt.