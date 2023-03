Preise teilweise um 40 Prozent erhöht Eine Kugel Eis kostet in Düsseldorf jetzt bis zu 2,40 Euro

Die Eisdiele am Schillerplatz in Düsseltal startet am Donnerstag in die neue Saison und hat dafür die Preise um 20 Cent angehoben: „Die meisten Sorten kosten jetzt 1,80 Euro“, sagt Mitarbeiterin Kathi. Wer sich für Sorten mit Vanilleschoten oder Nüssen entscheidet, zahlt zwei Euro pro Kugel. „Wir arbeiten mit reinen Zutaten, das macht die Sache dementsprechend teuer.“