Baboon Bikes in Düsseldorf Neues Angebot für Fahrradsportler im Hafen

Düsseldorf · Nach elf Jahren in Pempelfort ist das Geschäft Baboon Bikes in den Medienhafen gezogen. Das Angebot richtet sich an Mountainbiker und Rennradfahrer, für die das Rad ein Sportgerät ist. Räder gibt es ab 1500 Euro.

03.03.2023, 05:15 Uhr

Tino Marjanovic ist mit seinem Fahrradladen Baboon Bikes umgezogen. RP-Foto: Orthen Foto: Anne Orthen (orth)

Von Beate Werthschulte