Bauen in Düsseldorf Neustart für geplante Pflegeschule

Der Sana-Konzern will auf dem inzwischen stillgelegten Parkplatz gegenüber der Klinik an der Gräulinger Straße eine Pflegeschule (drei- und viergeschossig) errichten, die dann gemeinsam mit dem Evangelischen Krankenhaus betrieben werden soll. Zusätzlich sollten Apartments für das Pflegepersonal, eine Tagespflege, ein Familientreff, Betreutes Wohnen sowie in einem zweiten Gebäude an der angrenzenden Straße Im Heidewinkel auf dem Grundstück der alten Bungalows eine Kita entstehen. Nach Kritik der Anwohner (Verkehr, Parkplatznot) wurde von den Kita-Plänen zunächst Abstand genommen, dann aber für die Januar-Sitzung der Bezirksvertretung 7 plötzlich die komplette Beschlussvorlage von der Tagesordnung genommen.