Popkultur, Gesellschaft, Politik Wie anders 2023 im Vergleich zu 2013 ist

Kinohit 2013

Der Film „Fack ju Göhte“ war Nummer eins an Deutschlands Kinokassen. Die Komödie von Bora Dagtekin hatte etwa 5,6 Millionen Besucher in jenem Jahr. Die Hauptrollen spielten Elyas M’Barek (Foto) und Karoline Herfurth, die Nebenrollen die Nachwuchsschauspieler Max von der Groeben und Jella Haase. Nach dem großen Erfolg folgten „Fack ju Göhte 2“ (2015) und „Fack ju Göhte 3“ (2017). 2022 war der Film „Avatar: The Way of Water“ mit 6,5 Millionen Zuschauern (Stand: Januar 2023) erfolgreichster Film.