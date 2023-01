Inflation Lebensmittel bleiben vorerst teuer

Nach einem Jahr, in dem viele bereits unter den enorm gestiegenen Preisen für einzelne Lebensmittel stöhnten, wünscht man sich den Zustand von einst zurück, in dem Nahrungsmittel in Deutschland so günstig waren wie sonst kaum irgendwo. Zuletzt blieb im Gegensatz zu Energie, wo der Preisrückgang im Dezember die Lage zumindest ein wenig entspannte, der Preisdruck bei Nahrungsmitteln hoch. Um fast 21 Prozent sind die Preise in diesem Bereich im letzten Monat des Jahres 2022 gestiegen. Zwar lag das Plus bei Energie mit 24,4 Prozent immer noch höher. Aber da hatte die Steigerungsrate im November sogar 38,7 Prozent betragen. Am Ende ist fast alles relativ.