Schadensersatz für verfallene Reservierungen „No-Show-Gebühren“ in Düsseldorfer Restaurants zwischen 25 und 138 Euro

Und: Die Höhe der Gebühren müsse sich nach der durchschnittlichen Rechnung eines Gastes richten. Düsseldorfer Restaurant-Betreiber, die solch eine Art von Aufwandsentschädigung verlangen, nutzen häufig „Opentable“ als Buchungs-Plattform. Dort haben wir folgende „No-Show-Gebühren“ gefunden:



Paradise Now: 25 Euro Das Restaurant von Groß-Gastronom Walid El Sheikh im Medienhafen hat die geringste Gebühr in unserem Vergleich und akzeptiert übrigens kein Bargeld als Zahlungsmittel.



Qomo: 30 Euro Im Rheinturm, 172 Meter über der Stadt, befindet sich dieses japanisch-europäische Restaurant. Menüs kosten zwischen 79 und 89 Euro, die Reservierung eines Tisches gilt für zwei Stunden. Danach sind die Gäste angehalten, zu gehen.



Bistro Fatal: 50 Euro Das Flingeraner Restaurant des Ehepaares Sarah und Alexandre Bourgueil hat erst diese Woche „No-Show-Gebühren“ eingeführt, weil zu viele Reservierungen verfielen – vor allem von Geschäftsleuten.



Dr. Kosch: 75 Euro Das Sterne-Restaurant in Derendorf wird die Gebühr demnächst auf 99 Euro erhöhen, da dort auch der Preis für ein Vier-Gänge-Menü liegt.



Teppanyaki: 80 Euro Bei dem Edel-Restaurant auf der Immermannstraße sind die Stornierungsbedingungen besonders streng: Zahlen müssen alle, die ihren reservierten Tisch weniger als drei Tage im Voraus wieder absagen.



The Duchy: 80 Euro Im Restaurant des Luxushotels „Breidenbacher Hof“ ist die Regel relativ leger: Bei Stornierungen oder Änderungen der Personenzahl bis 12 Uhr am Reservierungstag fallen keine Gebühren an. Erst danach wird die Kreditkarte belastet.