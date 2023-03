Gesundheit in Düsseldorf Helfer für Schlaganfall-Patienten gesucht

Düsseldorf · Das LVR-Klinikum in Ludenberg bildet Laien aus, um Betroffenen in der Zeit nach Krankenhaus und Reha beizustehen. Denn gerade bei der Nachsorge hakt es in Deutschland.

03.03.2023, 05:15 Uhr

Rüdiger Seitz leitet die Abteilung für Neurologie mit Stroke-Unit für LVR-Klinikum und Uni-Klinik. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel

Der Schlaganfall ist weltweit die zweithäufigste Todesursache. Das unterschätzt der Laie schnell mal, aber Rüdiger Seitz weiß es natürlich besser. Der Professor leitet die Abteilung für Neurologie am LVR-Klinikum in Ludenberg, die zusammen mit der Uni-Klinik betrieben wird. Pro Jahr kommt es allein in Deutschland im Schnitt zu 270.000 Schlaganfällen. Diese müssen natürlich nicht tödlich verlaufen, bei entsprechender Therapie, medikamentöser Einstellung und gezielter Reha kann der Betroffene später wieder ein nahezu normales Leben führen. „Wenn der- oder diejenige bei eintretenden Symptomen denn früh genug zum Arzt geht“, sagt Seitz. Dazu zählen Sprach- oder Sehstörungen und plötzliche auftretende halbseitige Lähmungen.