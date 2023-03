Forderung kam aus der Bezirksvertretung 9 Stadt will keine weiteren Parkregelungen im Reisholzer Hafen

Holthausen · Weil der Stadt Düsseldorf und der Rheinbahn nach eigenen Angaben keine Beschwerden bekannt sind, will die Stadt an den Parkregelungen nichts mehr weiter verändern. Die Verwaltung hatte in den vergangenen Monaten den ruhenden Verkehr dort mit Verkehrszeichen schon geregelt.

03.03.2023, 05:15 Uhr

Vor einiger Zeit konnte auf der Straße Am Trippelsberg noch ohne Einschränkungen geparkt werden. Foto: ja/Ursula Wietz