Founders League in Düsseldorf Sechs Start-ups kämpfen um 10.000 Euro

Als Julian Draxler auf dem Bildschirm auftaucht, gibt es beim Publikum der Founders League in Düsseldorf kein Halten mehr. 200 Menschen jubeln am Mittwochabend dem Fußballspieler zu, der live zugeschaltet ist und seit neuestem auch in Start-ups investiert. Er hat dem kurzen Vortrag zweier Gründer aus Jena gelauscht und überlegt nun, ob er ihre Idee nicht einmal testen sollte. Philipp Zacher und Hendrik Thiedke haben nämlich ein System entwickelt, von dem sowohl Fußballtrainer als auch Spieler profitieren könnten. Sie nennen es „Coachwhisperer“.