Musik in Corona-Zeiten : Ein Konzertabend im Düsseldorfer Autokino

Alligatoah gab vor dem Konzert im Düsseldorfer Hyatt-Hotel ein Interview. Foto: Christoph Wegener

Düsseldorf Der Rapper Alligatoah und das Rap-Duo 257ers waren im Düsseldorfer Autokino zu Gast und gaben ein ungewöhnliches Konzert voller kleiner Überraschungen und kreativer Ideen für die Besucher.

Es ist ein wirklich außergewöhnlicher Anblick, als sich Lukas Strobel, alias „Alligatoah“, nach seinem zweistündigen Konzert vor dem Publikum verbeugt. Scheinwerfer und Blinker von 500 Autos leuchten ihm entgegen und verwandeln das Autokino Düsseldorf auf dem Messeparkplatz P1 in eine Mischung aus Sternenhimmel und Freilicht-Disko. Gleichzeitig geben die Zuschauer ein lautstarkes Hupkonzert zum Besten. Es ist das eindrückliche Ende eines außergewöhnlichen Auftritts in Zeiten von weltweiten Konzertabsagen und Kontaktverboten.

Vier Stunden vorher sitzen Alex und Wiebke in ihrem VW Caddy und spielen entspannt UNO. Die jungen Frauen aus Duisburg sind nach Düsseldorf gekommen, um beim ersten Autokino-Konzert vom Rapper „Alligatoah“ mit dabei zu sein. Auch wenn sie sich bereits sichtlich auf den Auftritt freuen, haben die beiden Bedenken, ob ein Konzert im Auto wirklich funktioniert: „Es wird bestimmt gut. Echte Konzertstimmung kommt aber, fürchte ich, nicht auf“, sagt Alex, die den deutschen Rapper bereits mehrmals live gesehen hat. Sie ist es gewohnt, dicht an dicht mit anderen Konzertbesuchern vor der Bühne zu stehen und mit ihnen gemeinsam zu tanzen, zu klatschen und zu singen. Das wird aufgrund des Coronavirus aber noch längere Zeit nicht möglich sein. Wiebke, die neben ihr am Steuer sitzt, ist der gleichen Meinung, sieht aber auch die Vorteile eines Autokino-Konzerts: „Man ist nicht die ganze Zeit zwischen den anderen Leuten eingequetscht. Das wird auf jeden Fall sehr angenehm sein“, sagt sie und die beiden wenden sich wieder dem Kartenspiel zu.

Um sie herum warten auch die anderen Konzertbesucher darauf, dass sich die Tore des Autokinos öffnen. Sie sitzen zu zweit in ihren Fahrzeugen, hören Musik, trinken alkoholfreies Bier und manche haben sich Pizza oder Brötchen und Kaffee mitgebracht. Die Nummernschilder verraten, dass sie aus allen Ecken von NRW und auch anderen Bundesländern wie Niedersachsen und Hessen angereist sind.

Auch Strobel selbst war vor der Show unsicher, wie das Konzert laufen würde: „Für mich war es ein Sprung ins kalte Wasser, schließlich habe ich so etwas noch nie gemacht und war dementsprechend sehr aufgeregt“, erzählt der Musiker nach dem Auftritt. „Man kann den Leuten nicht ins Gesicht gucken und bekommt kein direktes Feedback. Das ist schon eine Umgewöhnung.“ Während er sich mental auf das Konzert vorbereitet, fahren bereits die ersten Besucher auf das Gelände. Am Eingang werden sie dazu aufgefordert, ihr Autoradio einzuschalten und auf einer eigens eingerichteten Frequenz von der städtischen Veranstaltungstochter D.Live begrüßt. Ein Sprecher informiert darüber, dass man die Fahrzeuge nur verlassen darf, um auf die Toilette zu gehen oder Essen und Trinken zu kaufen.

Die Einhaltung der Regeln wird streng kontrolliert: Immer wieder gehen Ordner durch die Reihen und halten nach möglichen Verstößen Ausschau. Doch auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen: So ruft die Stimme im Radio dazu auf, sich schon einmal kollektiv für die anstehenden Auftritte warm zu hupen, denn schließlich ist das die einzige Möglichkeit, um den Künstlern hörbare Anerkennung zu zeigen. Die Zuschauer haben das schnell begriffen und begrüßen das Rap-Duo „257ers“, die als Vorgruppe von „Alligatoah“ mit dabei ist, wild durcheinander hupend auf der Bühne. Die beiden Musiker müssen sich erst einmal an die Situation gewöhnen, aber geben alles, um mit Liedern wie „Holz“ und „Holland“ für gute Stimmung zu sorgen.

Da die Besucher bei einem Konzert nicht nur zuhören, sondern auch partizipieren wollen, beziehen die beiden Künstler die Zuhörer in den Autos immer wieder mit ein. Beim Lied „Warum“ wird im Takt gehupt und während des finalen Songs auf engstem Raum „Macarena“ getanzt. Das Konzept geht auf: Überall sieht man Menschen, die grinsend mit dem Kopf zur Musik wippen und mit den Händen auf das Lenkrad trommeln.

Dann kommt „Alligatoah“ auf die Bühne. Er wird von einem senfgelben Wagen abgesetzt, betritt mit einer Gitarre in der Hand die Bühne und beginnt mit dem Song „Wissen schützt vor Dummheit nicht“. Seine fünfköpfige Band hat sich mit weitem Abstand zueinander auf der Bühne verteilt und auch im Backstage wurde auf die angemessene Entfernung geachtet: „Normalerweise stellen wir uns kurz vor Beginn in einem engen Kreis zusammen und schwören uns ein. Dieses Mal haben wir es anders gemacht und die Füße aneinander gehalten“, erzählt Strobel.

Seine Show setzt sich aus einer Mischung aus eingängigen Popsongs, hartem Rock und einer guten Portion Witz, Wahnsinn und viel Ironie zusammen, die immer interessant bleibt, auch wenn man auf Tanzen und Mitspringen verzichten muss. Einen großen Anteil daran haben die Bemühungen des Künstlers alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die das Autokino bietet. Beim Lied „I need a face“ schalten die Zuschauer ihre Innenraumbeleuchtung an, damit „Alligatoah“ sie sehen kann. Anstelle die Arme zu schwenken, wird abwechselnd links und rechts geblinkt und gegen Ende sollen sich die Menschen in ihren Autos anrempeln, was zu zahlreichen schwankenden Karosserien führt.

Die große Leinwand, auf der sonst im Autokino Filme gezeigt werden, nutzt „Alligatoah“ ebenfalls. Dort wird er in Überlebensgröße abgebildet, damit auch die Zuschauer in den hinteren Reihen ihn nicht nur über das Radio hören, sondern auch sehen können. Unter den gegebenen Umständen eine Show auf die Beine zu stellen, war für den Künstler eine Herausforderung, die er jedoch gerne annahm: „Verrückte Konzerte sind quasi mein Markenzeichen. Ich versuche immer ungewöhnliche und neue Ansätze zu finden, deswegen kam mir die Möglichkeit, im Autokino zu spielen, sehr gelegen“, berichtet der 30-Jährige, der unter anderem vor zwei Jahren alleine ein Konzert vor dem Kilimandscharo in der menschenleeren Savanne Kenias spielte.



Die Meinung der Konzertbesucher über den Auftritt fällt eindeutig aus: „Ich fand es wirklich überragend“, erzählt Christian Schaar, der mit seiner Freundin für das Konzert über zwei Stunden nach Düsseldorf gefahren ist. „Alligatoah war so gut wie immer und das gemeinschaftliche Hupen ist ein echtes Highlight gewesen.“ Ähnlich sehen es auch andere Zuhörer: „Es war sehr seltsam, aber sehr schön“, kommentiert Malte die vergangenen Stunden. Alex und Wiebke, die mit dem Auto direkt neben ihm stehen, konnte der Auftritt ebenso überzeugen: „Mir hat zwar etwas das Tanzen gefehlt, aber die Stimmung war trotzdem großartig“, sagt Alex und Wiebke ergänzt: „Das sollte man auf jeden Fall mal erlebt haben.“ Dann machen sie sich auf den Weg nach Hause.

Einige andere Zuschauer mussten gezwungenermaßen noch etwas länger auf dem Gelände bleiben, denn durch den stundenlangen Stromverbrauch im Stand sprang ihr Fahrzeug nicht mehr an. Dafür hatte D.Live allerdings extra ein Team vor Ort, dass den Gestrandeten Starthilfe gab.