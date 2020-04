Fußball : Fortuna II bastelt am Kader für die neue Saison

Neun Akteure des aktuellen Kaders besitzen Verträge über den Sommer hinaus, weitere sollen folgen. Aus der A-Jugend rücken mindestens fünf Spieler auf. Die Spielzeit wird vermutlich nicht fortgesetzt: 16 der 18 Regionalligisten plädieren für den Abbruch.

Eine endgültige Entscheidung fällt vermutlich erst in einigen Wochen, doch dass die Saison in der Fußball-Regionalliga fortgesetzt wird, ist unwahrscheinlicher denn je. Am Mittwochnachmittag haben sich die Klubs in einer Telefonkonferenz mit Vertretern des Westdeutschen Fußball-Verbandes beraten und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gelangt: 16 der 18 Vereine plädierten dafür, die Spielzeit abzubrechen.