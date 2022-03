Streit in der Rap-Szene : Kölner Landgericht verurteilt Brüder nach Axtangriff

Köln Zwei Brüder sind in Köln wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Einer der Angeklagten soll sich durch ein Rap-Video „in seiner Ehre verletzt“ gefühlt haben.

In einem Verfahren um einen Axt-Angriff innerhalb der Rap-Szene sind am Landgericht Köln zwei Brüder verurteilt worden. Wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte, wurde das 38 und 44 Jahre alte Brüderpaar bereits am Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung zu Geldstrafen von 90 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt. Zuvor hatte es eine Verständigung zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft gegeben. Das Verfahren gegen einen dritten Angeklagten war zuvor wegen Krankheit des Verteidigers abgetrennt worden und soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.