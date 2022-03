Musikstadt Düsseldorf : Stefanie Heinzmann kommt zur Jazz Rally

Stefanie Heinzmann singt „All you need is Love“. Foto: Maximilian Ko?nig

Düsseldorf Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann tritt bei der Jazz Rally 2022 in Düsseldorf im Zelt auf dem Burgplatz auf. Auch andere Musiker haben bereits für das Festival zugesagt. Beim Ticketverkauf gibt es eine wichtige Neuerung.

„Wir freuen uns auf das Comeback der Schauinsland-Reisen Jazz Rally mit vielen Bands“, sagt Thomas Kötter, Geschäftsführer bei der Destination Düsseldorf und damit Veranstalter der Jazz Rally. Das Konzertzelt auf dem Burgplatz wird der musikalische Mittelpunkt sein. Dort wird am Samstag, 4. Juni, die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann auftreten und Lieder von ihrem Album „All we need is Love“ präsentieren.