Saisonstart in Düsseldorf-Grafenberg : Volles Programm beim Rennverein

Saisonstart in Düsseldorf-Grafenberg

Düsseldorf Der Dachverband des Galopprennsport „Deutscher Galopp“ startet auf der Grafenberger Rennbahn in sein Jubiläumsjahr, die Reitsportmesse kommt zurück – und bei den Rennen sollen sich auch die Tribünen wieder füllen.

Ein bisschen unruhig und wirkt „Red Postman“ beim Fototermin schon. Vielleicht kribbelt es den fünfjährigen Wallach in Erwartung der neuen Saison bereits in den Hufen. „Sehr optimistisch“ zeigt sich jedenfalls Peter M. Endres auf die Frage, ob nach zwei Jahren der Besucher-Einschränkungen das Interesse am Galopprennsport weiter ungebrochen sei. Denn gerade mal 10.000 statt wie sonst 100.000 Zuschauer durften 2021 die Rennen besuchen. „Unsere Streams im Internet haben jedoch viele Zuschauer generiert. Jetzt werden die Leute hungrig sein, wieder live dabei sein zu dürfen“, sagt der Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins (DRRV).