Harte Kritk am einstigen Szene-Viertel : Düsseldorfer Wirtschaft fordert Belebung des Medienhafens

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) mischt sich in die Diskussion um eine Weiterentwicklung des Medienhafens ein. Aus Sicht der Wirtschaft drängt das Thema: Der Medienhafen wächst durch die Neubauten vor allem an der Kesselstraße. Das einstige Szeneviertel sei aber in die Jahre gekommen: Es fehlten attraktive Aufenthaltsorte, eine klar definierte Mitte und ein lebendiges Nachtleben, heißt es in dem Papier, das die IHK-Vollversammlung am Dienstag verabschiedet hat. Dazu komme eine „katastrophale“ Verkehrssituation.