Myelofibrose : Düsseldorferin schreibt bewegendes Buch über schwere Erkrankung

Düsseldorf Viele Düsseldorfer haben Bea Kallens Schicksal in den vergangenen Jahren verfolgt: Die ehemalige Gastronomin litt an einer seltenen Knochenmarkserkrankung und schrieb darüber ein Blog. Nun hat sie ein Buch über ihr Leben mit Myelofibrose veröffentlicht.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Kahl ist die Frau auf dem Buchcover. Vollkommen kahl. Ihre Augen und Lippen sind sorgfältig geschminkt. Sie schaut entschlossen. Aber auch so, als wüsste sie nicht, was sie erwartet. Wie die Kapitänin eines Raumschiffs in einem Science-Fiction-Film sieht sie aus, die auf der Brücke steht und auf dem Bildschirm einen Meteoritenschwarm betrachtet, durch den sie ihr Schiff steuern muss.