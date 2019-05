Gemüseanbau : Dicke Bohnen und wilde Artischocken

Georg Hünemeyer, Gruppenleiter der Werkstatt für angepasste Arbeit, zeigt, wie die Blattstiele der Kardi, eine wilde Artischockenart, beschaffen sind. Foto: Sonja Schmitz

Benrath Im Küchengarten des Schlossparks baut ein Team der Werkstatt für angepasste Arbeit Gemüse an und verkauft es.

Im Küchengarten unweit des Benrather Schlosses herrscht zu dieser Jahreszeit überschaubare Ordnung. Die noch zarten Salatköpfe wachsen in Reih und Glied. Die kleinen Buchsbaumhecken, die die Staudenbeete umrahmen, sind akkurat und kurz zurechtgestutzt. Da fällt dem Spaziergänger eine mannshohe, üppig wuchernde hellgrüne Pflanze besonders auf. Ihre großen, ausladenden Blätter erinnern ein bisschen an die von Disteln. Das macht neugierig. „Ich frage mich die ganze Zeit, was das ist“, sagt Christiane Klever, die ihr Fahrrad durch den Küchengarten schiebt, auf dem Gepäckträger frisch eingekaufte Kräuter. „Das ist Kardi, der wilde Bruder der Artischocke“, erklärt Georg Hünemeyer. Er leitet die Pflege des Küchengartens durch die Werkstatt für angepasste Arbeit. Verwendet würden beim Kardi gerne die Blattstiele. Wegen ihres bitter-nussigen Geschmacks passten sie gut zu Couscous. Hünemeyer selbst gibt außerdem gerne klein geschnittene Stücke in die Linsensuppe. Neulich hat ein Mitarbeiter Kardi mit Maismehl paniert und im Ofen gebacken. Das kam beim fünfköpfigen Team von Menschen mit Behinderungen, das den Küchengarten versorgt, ebenfalls gut an.

Christiane Klever und Georg Hünemeyer philosophieren dann noch ein bisschen über die geschmacklichen Unterschiede von Bärlauch, Knoblauchschnittlauch und Kantenschnittlauch, dann zieht die Benratherin weiter. Ein Gemüse, das ebenfalls wegen seiner Größe herausragt, ist der Rhabarber. „Gute Pflege“, erklärt Hünemeyer. Die Pflanze benötigt im Frühjahr viel Wasser und Nährstoffe, weil sie früher in Überschwemmungsgebieten heimisch war, wo es beides im Überfluss gibt. Und das Gemüse kommt bei den Benrathern gut an. „Das geht alles weg, wir können gar nicht so viel anbauen, wie wir verkaufen könnten.“

INFO Anbau und Verkauf von Gemüse Anlage Für die Landesgartenschau EUROGA 2002plus wurden Teile des Schlossparks nach altem Vorbild rekonstruiert, auch die Obstwiese sowie der Küchengarten. Pflege durch das Gartenamt, den Anbau von Gemüse und Obst sowie deren Verkauf übernehmen Mitarbeiter der Werkstatt für angepasste Arbeit.

Beim Gang durch die Beete fallen Pflanzen mit hübsch geformten Blättern und weiß-schwarz gefärbten Blüten auf. „Das sind dicke Bohnen“, sagt Hünemeyer. 40 bis 50 Gemüsesorten wachsen in dem 2700 Quadratmeter großen Küchengarten. Eine Zeit lang ließ die Werkstatt ihre Produkte von Bioland zertifizieren. Die Anbauweise wird zwar beibehalten, aber die Zertifizierung wurde nun aufgegeben. „Das kostet Geld, das wir durch den Verkauf nicht erwirtschaften können“, so Hünemeyer.

Auch das Dokumentieren mache die Arbeit kompliziert. Wenn beispielsweise der Kollege Giovanni aus seiner italienischen Heimat die Spezialität Cimi di Rapa mitbringt, eine Mischung aus Kohl und Brokkoli, dann müsse man erst einen Antrag schreiben, um ihn aufnehmen zu dürfen.