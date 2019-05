Große Feier in Düsseldorf : Hochschule Düsseldorf lädt zum Unison-Festival ein

Düsseldorf Um den neuen Campus im Stadtteil Derendorf zu feiern, planen Studierende und Mitarbeiter ein familienfreundliches Festival.

Die Pforten der Hochschule sollen nun offiziell auch für Anwohner geöffnet werden, da der Campus ein integraler Teil des Stadtteils Derendorfs ist. Simone Fischer, die Pressesprecherin der Hochschule, betont, dass es um ein „miteinander und füreinander“ im Stadtteil geht. Der Name des Festivals, „Unison“ leitet sich vom englischen Wort „Unity“, also „Einheit“, ab und beschreibt die Intention des Festivals, die Bewohner des Stadtteils und die Studierenden sowie andere Interessierte zusammenzubringen. Die Studenten freuen sich nun, dass alle Fachrichtungen miteinander auf einem gemeinsamen Campus vereint sind. Dies spiegelt sich auch in der Planung des Festivals wider: Seit August des vergangenen Jahres haben 70 Studierende und Mitarbeiter der Hochschule das Festival selbst organisiert. Die Studierenden kommen aus interdisziplinären Studiengängen und konnten sich auf die jeweiligen Stellen im Festivalteam bewerben. Anne de Buhr, stellvertretende Projektleiterin betont, dass in der ganzen Zeit in das Festival „viel, viel Arbeit reingegangen ist“.