Gewinnspiel : Mitmachen beim Lasertag-Duell gegen die DEG

Im Juni wird das „Me and All Hotel“ zur Lasertag-Arena. Foto: Me and All Hotel

Düsseldorf Am 15. Juni findet im „Me and All Hotel“ ein Lasertag-Event statt. An einem der Spiele werden die Stars der DEG teilnehmen. Ob die Jungs auch abseits des Eises erfolgreich sein werden? Finden Sie es heraus, denn wir verlosen zwei Plätze im gegnerischen Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im „Me and All Hotel“ wird am Samstag, 15. Juni, eine Etage zur Lasertag-Arena. Zwischen Minibar und Doppelbett wird dann mit Laserpistolen gegeneinander in Teams gespielt. Dabei findet um 16 Uhr ein besonderes Duell statt: Dann begibt sich ein Team der DEG in die Spielarena. Was den Eishockey-Jungs bislang aber noch fehlt, sind die passenden Herausforderer. Deshalb verlosen wir einmal zwei Plätze im Team, das gegen die DEG antreten wird.