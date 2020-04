Appell des Düsseldorfer Ordnungsdiensts : Abstand halten beim Osterspaziergang

Düsseldorf Auch in Coronazeiten muss niemand auf die Frühlingssonne und den Spaziergang an der frischen Luft verzichten. Der Ordnungs- und Servicedienst bittet nur darum, die Regeln einzuhalten. Und hat sich mit den Kollegen der Nachbarstädte zu einer besonderen Challenge verabredet.

Abstand Zudem sollte ständig ein Mindestabstand von eineinhalb bis zwei Metern zu anderen Personen gehalten werden. Gerade am Wochenende sollten daher mutmaßliche Hotspots wie die Rheintreppe am Burgplatz, wo sich viele Erholungssuchende auf kleinem Raum begegnen, nach Möglichkeit gemieden werden. Der Handhygiene sowie der Nies- und Hustenetikette muss weiterhin besondere Beachtung geschenkt werden. Überhaupt werden Menschen, die sich krank fühlen oder Krankheitssymptome aufweisen, dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben und unverzüglich den Hausarzt telefonisch zu kontaktieren. Auch besonders gefährdete Menschen sollten Ausflüge unter freiem Himmel möglichst vermeiden.

Grillen ist ohnehin in Landschafts- und Naturschutzgebieten sowie Wäldern verboten. Hunde dürfen in Naturschutzgebieten nur an der Leine mitgeführt werden. Das Gartenamt appelliert gemeinsam mit den Naturschutzverbänden NABU und BUND sowie dem Naturschutzbeirat der Landeshauptstadt Düsseldorf die Verhaltensregeln und Gebote zu respektieren. Dann steht dem Krafttanken auch in den Landschafts- und Naturschutzgebieten sowie in den Wäldern nichts mehr im Wege.