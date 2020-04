Natur in Düsseldorf : Stadt gibt Weg an der Düssel für Spaziergänger frei

Foto: nika 6 Bilder So schön ist es an der Düssel.

Vennhausen Pünktlich zu Ostern ist der naturnahe Ausbau der südlichen Düssel auf rund 700 Metern abgeschlossen. 2,47 Millionen Euro hat die Renaturierung des Teilstücks gekostet. Zahlreiche Jungbäume wurden gesetzt, Stauden und Blumen entlang der Wege gepflanzt.

Von Nicole Kampe

Ein bisschen karg ist die Landschaft noch entlang des Flussbettes, die frisch gesetzten Bäumchen tragen kaum Blätter. Doch wer ein bisschen Fantasie hat, der wird sich bestimmt vorstellen könne, wie schön es bald aussehen kann an der südlichen Düssel zwischen Sandträgerweg und Spaltwerk Höherhof. In den vergangenen Monaten hat die Stadt auf einer Länge von 700 Metern den Fluss naturnah ausgebaut. Pünktlich zu Ostern und dem schönen Wetter konnte der Spazierweg für die Düsseldorfer geöffnet werden. 2,47 Millionen Euro sind in die Renaturierung geflossen, 80 Prozent der Kosten hat das Land übernommen. „Auch zeitlich wurde der gesteckte Rahmen unterschritten. Statt in 15 Monaten ist das Bauprojekt trotz des nassen Winters und der schwierigen Bedingungen bereits in elf Monaten fertiggestellt worden“, teilt die Stadt zufrieden mit.

Auch SPD-Ratsfrau Petra Reidt-Schmidt ist glücklich mit dem Ergebnis: „Natürlich müssen die Bäume erst wachsen und blühen, aber ich denke, es ist ein wunderschönes Areal geschaffen worden, was das Leben in Vennhausen lebens- und liebenswerter macht.“ Wegen der Corona-Pandemie haben Stadt und Politik auf eine offizielle Öffnung verzichtet.

Das Ufer, das an die Wohnbebauung grenzt, ist dicht bepflanzt worden und soll unter anderem Rückzugsort für Tiere sein. Die andere Seite ist offen, mit flachen Böschungen gestaltet und nur mit einzelnen Bäumen bepflanzt. So ergibt sich vom Weg ein freier Blick auf den Fluss. „Auch dort sollen sich ortstypische Pflanzen- und Tierarten ansiedeln können“, heißt es von der Stadt. In Ufernähe hat das Gartenamt Stauden gesetzt, die feuchte Böden bevorzugen. Außerdem sollen blütenreiche Kräuter entlang der Wege wachsen. Alle Flächen sind frisch eingesät.

Damit sich die Pflanzen gut entwickeln können, ist es wichtig, dass sich Besucher ausschließlich auf dem Gehweg aufhalten. Die südliche Düssel soll in diesem Gebiet ein erlebbares Gewässer werden, das an einigen Stellen auch direkten Zugang zum Wasser bietet. Das haben die ersten Kinder schon kurz nach der Eröffnung ausprobiert, als sie mit Eimerchen und Schäufelchen fleißig Wasser aus dem Fluss schippten.

Zudem hat die Stadt eine Eisvogelwand aufgebaut, für die kurz vor dem Sandträgerweg eine Steilwand angelegt wurde. Außerdem gibt es einen Steinwall auf dem Hunde-Auslaufplatz, der aus Natursteinen gebaut wurde, die früher als Ufersicherung an der Düssel dienten. Wärmeliebende Tiere und Pflanzen, die steinige, karge Böden mögen, sollen dort einen Lebensraum bekommen. Und auch Hundebesitzer finden auf dem Steinwall ein Plätzchen, das sogar windgeschützt ist.

2006 wurden bereits die ersten Entwürfe für die Renaturierung der Düssel vorgestellt. Die Idee war, den Fluss zumindest teilweise in sein altes Bett zurückzuverlegen. „Ganz geht das nicht“, sagt Reidt-Schmidt. „Sonst stünde halb Vennhausen unter Wasser.“ Mittlerweile gibt es nämlich Wohnbebauung, wo einst der Fluss verlief. Fünf lange Jahre wartete die Bezirksvertretung darauf, dass das Projekt auf der Tagesordnung stand. Immer wieder kam es zu Verzögerungen. Zuletzt trug der Fluss das Prädikat „übermäßig geschädigt“, der bisher – auch auf dem jetzt renaturierten Abschnitt – geradlinig in einer Betonschale verlief. Am Ufer gab es kaum Pflanzenvielfalt. Die Hochwassersicherheit war nicht überall gegeben und der Selbstreinigungsmechanismus fehlte der Düssel, den natürliche Gewässer normalerweise haben.