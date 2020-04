Großfamilienkolumne aus Mönchengladbach : Geburtstagsgeschenke mit Abstand

Mönchengladbach Die Frauenberatungsstelle bietet Präventionsveranstaltungen zu diesem Thema für Schulen und Gruppen an.

In einer Großfamilie jagt ein Fest das andere, aber auch so gibt es immer wieder Gründe, sich mal eben zu treffen. Bisher haben wir uns nie viele Gedanken darüber gemacht. Doch auf einmal ist alles anders. Ein winzig kleines Virus und die ganze Welt steht Kopf und wir mit. Plötzlich gehört man schon zur Risikogruppe, weil man alt ist. Bisher spielte das Alter keine Rolle, doch jetzt ist Vorsicht geboten. Keine herzlichen Umarmungen, keine gemeinsamen Frühstücksrunden, kein Babysitten, kein Opa-Tag, kein „Wir kommen mal eben rüber!“.

Wir halten uns an die Regeln, nicht wegen der Kontrollen, wir möchten nur keine Schuld tragen, jemand anderem zu schaden. Meine Mama geht schnell mit dem Hund. Sie winkt der Vierjährigen zu, die ruft: „Nicht so nah, denk dran, Coronavirus!“ Die Familienreise wird abgesagt, dabei hatte die Jüngste schon seit Tagen ihren Koffer gepackt.

Die zweite Enkelin hatte Geburtstag, 18 Freunde hätten kommen sollen. Am nächsten Tag sollte es mit der Familie weitergehen. Alles abgesagt. Trotz der Versicherung „es wird nachgeholt“, der Ermutigung „bald ist es überstanden“, es fühlt sich seltsam an. Nichts ist mehr selbstverständlich, und die Auswirkungen werden sicherlich auch später noch zu spüren sein. Aber es hat auch sein Gutes, wir werden kreativer. So gab es eine bunte Girlande mit Geburtstagsglückwünschen an den Fenstern der Tante von gegenüber und jede Menge Videobotschaften. Die Geschenke mussten im Garten abgestellt werden, wo sie später vom Geburtstagskind eingesammelt wurden. Nicht ganz dasselbe, aber einen Kuchen gab es auch, abends wurde gegrillt, nur eben im kleinen Kreis.