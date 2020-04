Bier und Frikadellen sehr gefragt : Lange Staus vor der Brauerei Schumacher

Bis zu 20 Autofahrer warteten vor der Brauerein an der Oststraße,. Foto: Christopher Trinks/Christopher Tinks

Düsseldorf Die Schumacher Brauerei an der Oststraße öffnet nun während der Corona-Krise jeden Freitag von 14.30 bis 20 Uhr ihren Drive-in-Schalter. Weil wegen des Feiertages der Service einen Tag vorverlegt wurde, kam es heute zu Staus. Einige Autofahrer verstanden offenbar nicht, warum sich dort eine Warteschlange gebildet hat.

Die Inhaber der Brauerei Schumacher an der Oststraße wollen sich das Osterfest von Corona nicht verderben lassen. Jeden Freitag von 14.30 bis 20 Uhr ist der Drive-in-Schalter als besonderen Service vor dem Haus geöffnet. Bereits in den vergangenen Wochen kam das Angebot bei Gästen im Auto, auf dem Fahrrad oder zu Fuß gut an.