Blaulicht : Wasserleiche in Düsseldorf gefunden

Foto: dpa/Carsten Rehder

Düsseldorf Die Leiche einer Frau wurde am Donnerstag am Paradiesstrand an Land gebracht.

Am Donnerstagmittag hat die Düsseldorfer Feuerwehr eine Wasserleiche aus dem Rhein geborgen. Bei der toten Person handelt es sich nach Polizeiangaben um eine Frau; sie wurde am sogenannten Paradiesstrand unweit des Hafens von den Einsatzkräften an Land gebracht.