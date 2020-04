Kostenpflichtiger Inhalt: Eine Ausstellung über vier Etagen : Chinesische Künstlerin kauft Atemmasken

Die chinesische Künstlerin Jiny Lan in ihrem Atelier. Foto: HANS-JüRGEN BAUER. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Künstlerin Jiny Lan arbeitet in zwei Ateliers in Düsseldorf an ihrem schillernden Werk. Nebenbei hilft sie in der Corona-Krise.