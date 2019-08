Nach Leichenfund in Monheim : Toter aus dem Rhein ist Gamescom-Besucher aus Regensburg

Am Monheimer Anleger wurde die Leiche am Montag ans Ufer gebracht. Foto: RP/Patrick Schüller

Monheim/Dormagen Nach dem Fund einer Leiche im Rhein bei Monheim dauern die Ermittlungen der Polizei an. Bei dem Toten handelt es sich um einen jungen Mann aus Regensburg.

Der Tote, der am Montag aus dem Rhein bei Monheim geborgen wurde, ist identifiziert: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich einen 24-jährigen Mann aus Regensburg, der vorige Woche zur Computerspiele-Messe Gamescom nach Köln reiste. Dort gab es am nächtlichen Freitagmorgen, 23. August, gegen 2.55 Uhr einen polizeilichen Einsatz, nachdem Zeugen gemeldet hatten, dass eine männliche Person in den Rhein gestiegen und dann sehr schnell in der Dunkelheit verschwunden sei.