Durchgang zur Paulsmühle : Stadt will verdreckte Unterführung zur Paulsmühle reinigen

Durch das Nadelöhr, das Benrath mit der Paulsmühle verbindet, drängen sich täglich tausende Menschen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die orange angestrichenen Wände der Unterführung sind über und über mit Graffiti beschmiert. Wahrlich ein Schandfleck.

(rö) Gestern sah die Unterführung, die die Paulsmühle mit dem Stadtteilkern verbindet, noch unverändert aus. Aber in den nächsten Tagen will die Stadt sie in einer Sonderaktion reinigen, teilte das städtische Presseamt gestern mit. Dabei sollen auch die Leuchten in der Unterführung auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden, um diese gegebenenfalls später auszutauschen. Die Wände der Unterführung sind über und über mit Graffiti beschmiert.