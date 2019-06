In der Bretagne : Zwei Verletzte nach Schüssen vor Moschee - mutmaßlicher Schütze tot

In der Bretagne

Brest Schrecken in Brest in der Bretagne: Ein Mann eröffnet vor einer Moschee das Feuer. Zwei Menschen werden getroffen - kurz danach findet die Polizei den Täter. Doch warum schoss er?

Ein Mann hat vor einer Moschee in der Bretagne zwei Menschen angeschossen und verletzt. Anschließend flüchtete der Schütze am Donnerstagnachmittag mit einem Auto. Wenige Stunden später wurde die Leiche des mutmaßlichen Täters entdeckt. Er habe sich selbst getötet, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Hintergründe des Vorfalls in Brest blieben zunächst unklar.