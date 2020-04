Corona in Düsseldorf : Autokino in Düsseldorf erfolgreich gestartet

Düsseldorf Weil das sonstige Freizeitangebot weitgehend brachliegt, hat die Stadttochter D.Live ein Autokino an der Messe organisiert. Bei der Premiere lief das meiste rund.

Das neue Düsseldorfer Autokino auf dem Messeparkplatz P1 hat eine erfolgreiche Premiere gefeiert. Als erster Film wurde am Mittwochabend „Lindenberg! Mach dein Ding“ gezeigt – übrigens ein Werk mit Düsseldorf-Bezug, denn Panikrocker Udo Lindenberg hat einst im Hotel Breidenbacher Hof gearbeitet; einige Szenen des Films wurden in der Landeshauptstadt gedreht.

Ostermontag in Achterhoek : Mit dem Auto in den Gottesdienst

Organisation Für die kurze Vorbereitungszeit ist vieles gut organisiert – und auch mit Blick auf die Besonderheiten eines Autokinos durchdacht. Große Banner verraten die Frequenz, die man im Autoradio für den Filmton einstellen muss. Dort läuft als Vorprogramm Musik, ein Moderator gibt zwischendurch Hinweise zum Kino – erklärt beispielsweise, dass alle Scheinwerfer und Bremslichter ausgeschaltet sein sollten, was anschließend auch einzeln kontrolliert wird. (Es gibt notfalls Abdeckungen fürs Tagfahrlicht.) Die Besucher lässt er zuvor im Chor hupen, ein bisschen Spaß muss sein – außerdem ist das der Test, ob der Radioton in den Autos ankommt. Die Sicht ist in Ordnung, die Pkw-Reihe vor einem kann je nach Autogröße allerdings ein Stück ins Bild ragen. In unserem Fall hat es das Filmerlebnis nicht getrübt. Einige Besucher setzten ihren Pkw schnell noch ein Stück nach hinten.