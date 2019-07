Unglück im Rhein bei Düsseldorf : Leiche am Rheinufer in Niederkassel gefunden

Foto: Daniel Bothe

Düsseldorf Am Freitagnachmittag wurde eine Leiche am Rheinufer in Niederkassel gefunden. Ob es sich dabei um den seit Donnerstag vermissten 18-Jährigen handelt, konnte die Polizei bislang nicht bestätigen. Die Untersuchungen laufen noch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagabend war ein 18-jähriger aus Wuppertal stammender Mann von einer Welle in den Rhein gezogen worden. Die sofort eingeleitete Suchaktion blieb erfolglos. Am Paradiesstrand in der Nähe der Hafeneinfahrt waren drei Männer ins Wasser gegangen und von der Welle eines vorbeifahrenden Schiffes mitgerissen worden. Zwei konnten sich selber wieder an Land retten, nach dem dritten Beteiligten suchten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und DRLG über eine Stunde zu Land, zu Wasser und in der Luft.

Dieses Jahr musste die Düsseldorfer Feuerwehr bereits 37 Mal zur Personenrettung an den Rhein ausrücken. Dabei kamen 5 Menschen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Ebenfalls 5 Menschen konnten nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Foto: Daniel Bothe 9 Bilder Großeinsatz in Düsseldorf - junger Mann im Rhein vermisst.