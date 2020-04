Blaulicht : International tätiges Diebesduo in Düsseldorf gefasst

Foto: dpa/Carsten Rehder

Düsseldorf Zeugen hatten beobachtet, wie zwei Männer sich am Mittwochabend an einem geparkten Transporter zu schaffen machten. Sie wurden noch am Tatort von der Polizei festgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Der Düsseldorfer Polizei ist es gelungen, ein in mehreren Ländern wegen Autodiebstahls gesuchtes Duo festzunehmen. Die beiden Niederländer wurden am Mittwoch auf frischer Tat ertappt, teilte die Polizei am Donnerstag mit..

Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer waren Passanten auf der Eifler Straße in Oberbilk aufgefallen, wo sie auf und ab gingen und sich nervös umschauten, bevor sie sich an einem geparkten Mercedes Sprinter zu schaffen machten. Die Zeugen des Vorfalls riefen den Notruf an.

Die Beamten trafen die Verdächtigen in einem neben dem Transporter geparkten Mietwagen mit niederländischem Kennzeichen an, die Fahrertür des Sprinters zeigte deutliche Aufbruchspuren. Die entsprechenden Werkzeuge fanden die Polizisten im Wagen der beiden Verdächtigen. Im Innenraum des Mercedes waren Teile der Verkleidung herausgerissen und das Zündschloss manipuliert worden.