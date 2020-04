Verkehr in Düsseldorf : Stadt wird keine Straßen für Fußgänger sperren

Düsseldorf Weil die Wettervorhersage gut ist über Ostern und die Menschen ihre Freizeit im Moment vor allem mit Spaziergängen und Radfahren verbringen, gab es den Vorschlag, Straßen für Autos zu sperren. Weil CDU und FDP das Verfahren der Stadt kritisieren, werden über die Feiertage jetzt doch keine Spuren freigegeben. An der Idee hält die Stadt aber weiter fest.

Über die Ostertage werden keine Autospuren für Radler und Fußgänger freigegeben, die Stadt will die Idee aber weiter verfolgen. ADFC und die Linken-Ratsfraktion hatten den Vorschlag gemacht, damit die Menschen mehr Platz haben und den Sicherheitsabstand einhalten können. Die Verwaltung hatte eine Information ausgearbeitet und der Politik im Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt, der am Mittwoch tagte. CDU und FDP waren gegen den Vorschlag, weil es keinen Antrag gab. „Ohne Vorankündigung und außerhalb der Tagesordnung ist Oberbürgermeister Thomas Geisel mit diesem Vorstoß überraschend in die Sitzung gekommen“, kritisiert Andreas Hartnigk, verkehrspolitischer Sprecher der CDU, der nicht bereit war, „ein derart undemokratisches Verfahren zu akzeptieren, das im Ergebnis einen schwerwiegenden Eingriff in den Straßenverkehr bedeutet hätte“.