Düsseldorfer Flughafen : Fliegerbomben entdeckt - A44 seit 14 Uhr gesperrt

Ein entschärfte 500-Kilo-Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle. (Archiv) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Düsseldorf In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens sind zwei Fliegerbomben entdeckt worden. Die Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg müssen noch am Montag entschärft werden. Um 13 Uhr beginnen die Sperrungen, betroffen sind Bus- und Bahnlinien, Straßen sowie die A44.

Bei Sondierungen in Düsseldorf-Lohausen sind in der Nähe des Flughafens zwei britische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Fünf- und Zehn-Zentner-Bomben müssen im Laufe des Montags entschärft werden.

Dazu müssen in einem Radius von 500 Metern (Gefahrenbereich A) um die Fundstelle an der Flughafenstraße bis 13 Uhr bis zu 2500 Menschen ihre Wohnungen oder Arbeitsstellen verlassen, betroffen sind dabei vor allem Beschäftigte des Flughafens. Laut Mitteilung des Flughafens wird der Flugbetrieb durch die geplanten Maßnahmen nur in geringem Maße betroffen sein.