Hilfe in Düsseldorf : Workshops für Eltern mit schwerkranken Kindern

Hilfe in Düsseldorf

Düsseldorf Gemeinsam mit dem Verein Nestwärme will die Bürgerstiftung Elter unterstützen, die ein schwerkrankes oder behindertes Kind haben. Die Familien lernen in den Kursen, wie sie innere Kraft tanken.

Familien mit schwerkranken und behinderten Kindern brauchen viel innere Kraft. Die Bürgerstiftung bietet diesen Familien in ihrer Region daher ab sofort Unterstützung beim Aufbau der psychischen Widerstandskraft – der Resilienz. In virtuellen Resilienz-Workshops und -Seminaren, umgesetzt mit dem Verein Nestwärme, können sich Familien Wissen und Techniken aneignen, wie sie ihre Resilienz, auch Immunsystem der Seele genannt, stärken, um so besser mit herausfordernden Lebenssituationen umzugehen.