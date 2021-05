Hochschule Düsseldorf : So zufrieden sind Studierende im Corona-Modus

So zufrieden sind Studierende im Corona-Modus

Düsseldorf Mit den Angeboten ihrer Hochschule kommen die HSD-Studierenden gut zurecht, doch die Motivation daheim fällt vielen schwer.

Alleine vor dem Laptop zu sitzen und in eine Kamera zu schauen: So gestaltet sich für viele Studierende der Hochschule Düsseldorf (HSD) das Studium seit dem ersten Corona-Lockdown. Und mit der Organisation und Durchführung des Studiums im Corona-Modus sind die meisten Studierenden sogar zufrieden. Das zeigt eine Umfrage unter den Studierenden, in der 71 Prozent der Befragten den bisherigen Verlauf des Wintersemesters insgesamt für sie selbst als „sehr gut“ bis „zufriedenstellend“ bewerten. Demnach kommen 80 Prozent der Studierenden mit den von der HSD bereitgestellten digitalen Lehr- und Orga-Angeboten wie Moodle, MS Teams oder Panopto gut zurecht.