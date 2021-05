Sicherheit in Düsseldorf : Drohnen über Zoopark nicht von der Polizei

Seit diesem Jahr setzt die Polizei Drohnen zur Gefahrenabwehr oder bei der Strafverfolgung ein – allerdings nicht über dem Zoopark. Foto: Federico Gambarini/dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Anwohner hatten spekuliert, dass mit den Flugobjekten die Ausgangssperre kontrolliert werden sollte. Die Polizei in Düsseldorf nutzt seit diesem Jahr im Einzelfall aber durchaus auch Drohnen.

Von Marc Ingel

Über dem Zoopark seien zuletzt immer wieder Drohnenflüge zu beobachten gewesen, vermelden Anwohner – und das mehr oder weder pünktlich mit Einführung der Ausgangssperre. „Beim abendlichen Blick vom Balkon können wir in den Abendstunden ab 22 Uhr mehrere fliegende Drohnen sehen, die anscheinend über den Zoopark in einer vorgegebenen Route und einer einheitlichen Flughöhe die Gegend ins Visier nehmen“, teilt ein Düsseltaler mit, der so eine Ahnung hat, was dahinterstecken könnte: „Wir vermuten hier einen Einsatz der Polizei, die versucht, die Ausgangssperre zu kontrollieren.“ Er halte den Einsatz von Drohnen bei Polizeieinsätzen wie Demonstrationen, Banküberfällen oder Verkehrsüberwachungen für sinnvoll. Beim Einsatz am sonntäglichen Abend zur Überwachung der Bevölkerung habe er allerdings so seine Bedenken.

Der Anwohner kann aber beruhigt sein: „Wir wissen von Drohnenflügen über dem Zoopark, die Polizei hat damit aber nichts zu tun“, sagt ein Sprecher. Drohnenflüge müssten grundsätzlich bei der Bezirksregierung angemeldet sein, der „Pilot“ müsse zudem einen entsprechenden „Führerschein“ vorlegen können, „das war beim Zoopark auch alles rechtmäßig“, sagt der Polizeisprecher.

Prinzipiell sei es aber durchaus so, dass Drohnen bei der Polizei im Einzelfall „zur Gefahrenabwehr oder bei der Strafverfolgung“ zum Einsatz kommen würden. Auch bei der Nachverfolgung von Unfällen oder der Spurensicherung an Tatorten könnte die Verwendung sinnvoll sein. „Das muss dann aber zweckdienlich und dem Aufwand angemessen sein sowie in gesetzlichem Rahmen ablaufen. Das entsprechend ausgebildete Personal müsse außerdem ebenso sofort greifbar wie das Gerät vor Ort sein“, sagt der Polizeisprecher, denn Drohnenflüge seien allein schon wegen des innerstädtischen Flughafens oder der Gefahr von Anschlägen ein hochsensibles Thema.

Dennoch: Düsseldorf sei Projektbehörde des Landesinnenministeriums bei dem Gebrauch von Drohnenflügen, das werde auch sicher sukzessive mehr, sei aber aktuell eher noch die Ausnahme. Bei der Täterfahndung zum Beispiel sei der Einsatz von Hubschraubern da momentan noch gebräuchlicher. „Das macht oft mehr Sinn wegen der hohen Reichweite oder auch der Möglichkeit, größere Flächen ausleuchten zu können“, erklärt der Polizeisprecher.