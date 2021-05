Corona in Düsseldorf : Hausärzte werden zum Rückgrat der Impfkampagne

Bislang hat es in Düsseldorf mehr als 276.000 Impfungen gegen Corona gegeben – nicht nur im Impfzentrum. Foto: dpa/Thilo Schmuelgen

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf stellt ihre Statistik um und veröffentlicht jetzt täglich auch die Zahl der Impfungen bei den Hausärzten. Dort geht es rasch voran, wie die ersten Zahlen zeigen.

In nur gut einem Monat hat es bei den niedergelassenen Ärzten in Düsseldorf mehr als 56.000 Impfungen gegeben. Es ist also besser, mehr als nur die Zahlen des Impfzentrums an der Arena zu veröffentlichen. Deswegen stellt die Stadt ihre Statistik um und veröffentlicht ab sofort alle in Düsseldorf durchgeführten Corona-Schutzimpfungen durch Impfzentrum und Hausarztpraxen.

Seit dem 27. Dezember ist das Impfzentrum im Einsatz. Seit dem 6. April wird auch über die Hausarztpraxen geimpft. Bis zum Sonntag sind in Düsseldorf insgesamt 276.149 Impfungen durchgeführt worden, davon 220.139 durch das Impfzentrum und 56.010 durch niedergelassene Ärzte, von denen es in Düsseldorf rund 1100 gibt.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 23.734 (+72) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 1300 Personen in Düsseldorf infiziert.

Von ihnen werden 146 in Krankenhäusern behandelt, davon 62 auf Intensivstationen. Rund 22.000 Menschen sind inzwischen genesen. 391 Menschen, die an Covid-19 litten, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit in der Landeshauptstadt bei 113,0 (Vortag: 107,6). Dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.