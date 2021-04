Corona-Pandemie : 15.000 Impfungen in Düsseldorfer Arztpraxen

Düsseldorf Vergangenen Mittwoch haben die Corona-Schutzimpfungen bei den Hausärzten begonnen. Mittlerweile wurden in Düsseldorfer Praxen fast 15.000 Impfungen verabreicht.

Wie viele Praxen sich aktuell in der Stadt an der Impfaktion beteiligen, ist aber nicht bekannt. Eine regionale Aufschlüsselung gibt es bislang nicht. Auch eine Liste, auf der alle teilnehmenden Ärzte in Düsseldorf stehen, existiert nicht. Interessierte müssen also direkt bei Ihren Hausärzten nachfragen.