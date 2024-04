Neue Verkehrsregeln in der Düsseldorfer Altstadt Taxis sollen den Burgplatz wieder anfahren

Der Umgang mit den Taxis auf dem Platz war von Anfang an ein Streitpunkt. Die Ratsfraktionen von CDU und Grünen hätten bereits zu Beginn des Verkehrsversuchs deutlich gemacht, dass sie eine dosierte Zufahrt von nicht bestellten Taxis für erforderlich halten, heißt es in dem Antrag. Über diesen wird in der kommenden Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses am Mittwoch, 17. April, diskutiert.