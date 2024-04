Fünf Mal mehr als 2019 So viel Gewerbesteuer zahlt Rheinmetall an die Stadt Düsseldorf

Tatsächlich zahlt Rheinmetall seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs deutlich mehr Gewerbesteuer in Düsseldorf als früher. „Die Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlungen hat sich in den vergangenen fünf Jahren fast verfünffacht“, schreibt ein Rheinmetall-Sprecher auf Anfrage. Konkret habe das Unternehmen in den Jahren von 2019 bis einschließlich 2023 insgesamt rund 7,8 Millionen Euro Gewerbesteuer an die Stadt gezahlt.