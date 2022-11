Sechs Verletzte in Düsseldorf Nach Unfallfahrt – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Mann war am Dienstagabend in seinem Mercedes auf der Kö unterwegs in Richtung Corneliusplatz. Bislang angenommen wird, dass er an der Kreuzung zur Königstraße eine rote Ampel übersah, eventuell war er vom Licht und dem Nieselregen irritiert. Der Fahrer prallte mit seinem Mercedes in den Opel eines 48-Jährigen, der bei Grün auf die Königsallee abbiegen wollte.