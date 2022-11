Einsatz an der Königsallee Unfallfahrt am Weihnachtsmarkt in Düsseldorf – sechs Verletzte

Ein Fahrer eines Mercedes-SUV hat am Dienstag auf der Königsallee drei Menschen angefahren und verletzt, zwei von ihnen schwer. Um kurz vor 18 Uhr verlor der Mann in Höhe der Königstraße die Kontrolle über seinen Wagen und prallte dort gegen einen Opel Mokka, ein Insasse wurde verletzt. Dann raste das Auto Richtung Corneliusplatz, donnerte gegen einen Audi und riss an der Kreuzung Blumenstraße mehrere Poller aus dem Boden. Auf der anderen Straßenseite vor dem Juwelier Wempe fuhr das Auto drei Passanten an. Die Verletzten lagen am Boden, waren aber ansprechbar. Der 84-jährige Unfallfahrer und seine Begleitung wurden ebenfalls leicht verletzt.