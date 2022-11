Unfall in Golkrath : Fahrer verliert die Kontrolle, Auto kippt auf die Seite

Erkelenz Nur leichte Verletzungen trugen ein 18-Jähriger und sein 20-jähriger Beifahrer bei einem Unfall in Golkrath davon. Das Fahrzeug blieb dabei auf der Seite liegen.

(stva) Beinahe wie ein Stunt in einem Actionfilm wirkte der Unfall, der sich am frühen Sonntagmorgen in Golkrath ereignet hatte und einen relativ glimpflichen Verlauf nahm. In einer scharfen Kurve auf der Straße Terreicken verlor ein 18-jähriger Autofahrer gegen 5 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stehen. Der 18-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer verletzten sich nach Kenntnis der Polizei nur leicht. Warum es zu diesem Unfall kam, wird aktuell noch ermittelt.